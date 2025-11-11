La société turque Prontaron Defense Industry Organization and Foreign Trade Ltd. (The Peak Defense) organise du 11 au 14 novembre au Parc des Expositions de Bamako, la 1ère Edition du Salon International de la Défense et de la Sécurité (BAMEX’25), sous les auspices de la présidence malienne et du ministère de la Sécurité civile.

Il s’agit, selon les autorités maliennes, d’un événement inédit qui constituera une plateforme unique de partage, de découverte et de collaboration, réunissant forces armées, gouvernements, experts et industriels attendus de toute l’Afrique et au-delà.

Le Salon mettra en lumière les innovations technologiques et les savoir-faire internationaux, en particulier ceux des partenaires turcs, dans les domaines stratégiques de la sécurité et de la défense.

« Le BAMEX’25 n’est pas seulement une exposition de technologies militaires. Il incarne la coopération turco-africaine, offrant aux pays africains l’opportunité de découvrir et d’adopter des solutions adaptées à leurs besoins, de renforcer leurs capacités opérationnelles et de construire des partenariats durables et stratégiques qui renforceront la stabilité et la sécurité de nos nations», avait déclaré le mois dernier, le ministre malien de la Sécurité et de la Protection Civile qui présentait ce rendez-vous lors d’une conférence de presse à Bamako.

Techniquement, le BAMEX’25 se déroulera en deux temps, les 11 et 12 novembre réservés aux journées d’exposition, et les 13 et 14 novembre aux journées de démonstration au cours desquelles des équipements réels seront mis à l’épreuve.

«Pas de diapositives Power Point, pas de théorie, mais des essais en direct et en temps réel de technologies militaires de pointe en action, en plein cœur du Sahel», précisent les organisateurs.