Basée à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), regroupant 11 pays de la région, a volé au secours du Nigeria à travers un communiqué rendu public ce mercredi 5 novembre.

L’institution communautaire a qualifié de «fausses et dangereuses les récentes allégations du Président américain, Donald Trump selon lesquelles des attentats terroristes au Nigeria visent les chrétiens». de l’avis de la Commission de cette Communauté vieille de 50 ans, la violence liée au terrorisme ne fait «aucune distinction de sexe, de religion, d’origine ethnique ou d’âge, les auteurs de ces actes de violence prennent pour cible des civils innocents de toutes confessions religieuses, y compris les musulmans, les chrétiens et les adeptes d’autres religions».

«La CEDEAO appelle les Nations Unies et tous ses partenaires à soutenir les Etats membres dans leur lutte contre ces groupes et à rejeter comme fausse toute allégation selon laquelle ces groupes terroristes cibleraient un groupe particulier, ou qu’il y aurait un génocide d’un groupe religieux dans la région», a tenu à clarifier ce bloc ouest-africain.

Tout en affirmant son soutien au Nigeria, la CEDEAO rejette fermement «les allégations fausses et dangereuses qui visent à aggraver l’insécurité dans les communautés et à affaiblir la cohésion sociale dans la région», et «exhorte la communauté internationale à soutenir les pays de la région dans leur lutte contre un terrorisme qui touche toutes les communautés».

Par ailleurs, l’organisation communautaire a saisi l’occasion pour attirer l’attention de la communauté internationale dans son ensemble, sur «le niveau croissant de violence perpétrée par des groupes terroristes dans certains pays de la région ouest-africaine, notamment au Nigeria».

Le 31 octobre 2025, sur son réseau «Truth Social», Donald Trump avait affirmé que des milliers de chrétiens sont «tués au Nigeria par des islamistes radicaux responsables de ce massacre de masse. Il a aussi qualifié le Nigeria de pays particulièrement préoccupant» pour les chrétiens et brandit la menace d’une intervention militaire de l’armée américaine au Nigeria pour punir les groupes armés incriminés.