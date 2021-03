L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît l’énorme effort et le progrès réalisé jusqu’à présent par le Maroc dans la lutte contre le Covid-19.

«Le Maroc compte parmi les 10 premiers pays qui ont réussi le défi de la vaccination contre le Covid-19», indique, sur Twitter, le Bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Maroc.

La représentation de l’OMS a tenu à saluer le Royaume pour cet exploit qui ne cesse de surprendre la communauté internationale et lui a exprimé sur un tweet ses «félicitations pour la réussite de cette campagne!».

Le bureau de l’OMS à Rabat appuie son constat en rapportant les derniers chiffres communiqués mercredi par le ministère marocain de la santé dans son bulletin quotidien et qui font état de 3.745.173 ayant reçu la 1ère dose, et 360.689 autres ont reçu la 2ème dose du vaccin.

Par ailleurs, d’après les données du site spécialisé Our World in Data, le Maroc figure au cinquième rang du classement mondial des pays les plus avancés dans leur campagne de vaccination.

Avec un score de 0,5 doses quotidiennes pour 100 personnes, le Maroc fait mieux que la Turquie (8e), l’Espagne (10e), l’Allemagne (11e), l’Italie (12e), la France (15e) ou le Canada (16e).

Au Maroc, la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 avait été lancée le 28 janvier dernier par le Roi Mohammed VI qui a été le premier à être vacciné.