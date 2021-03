L’ex-patron des services de renseignements en République démocratique du Congo (RDC), Kalev Mutond, est activement recherché par le parquet général de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe.

«Veuillez rechercher activement le nommé Kalev Mutondo, administrateur général honoraire de l’ANR (…) actuellement en fuite et sans adresse connue… En cas de sa découverte, l’appréhender et l’acheminer sous bonne escorte au parquet général près la cour d’appel de Kinshasa Gombe», a écrit le procureur général, Bonheur Luntaka Madi, dans un «avis de recherche» lancé ce jeudi.

Mutondo est soupçonné « d’arrestations arbitraires et détention illégale avec tortures corporelles et extorsion », lorsqu’il était encore en fonction sous l’ancien Président Joseph Kabila.

Invité pour la deuxième fois, à se présenter mercredi 10 mars devant l’avocat général près de la cour d’Appel, l’ancien patron des renseignements a brillé par son absence.

Le concerné justifie son silence par les lois en vigueur dans le pays qui exigent, d’après lui, une autorisation préalable de l’actuel chef du renseignement avant qu’il ne fasse des déclarations qui pourraient compromettre des enquêtes ou révéler au grand jour des méthodes censées demeurer sous le sceau du secret.

Il dénonce une «chasse à l’homme» et un «complot» qui serait non seulement de l’ordre politique, mais aussi tribal et judiciaire.

Récemment, sa défense a indiqué qu’«aucun des plaignants n’a produit un seul fait précis, dans sa plainte, sur la responsabilité ou l’implication individuelle et personnelle de Monsieur Kalev Mutond, concernant les allégations de tortures, d’enlèvements, de traitements inhumains et dégradants, d’empoisonnement ou de tentative d’assassinat».

Par ailleurs, le nom de l’ancien patron de l’ANR, Kalev Mutondo figure déjà sur la liste des personnalités sanctionnées par l’Union européenne et les Etats-Unis.