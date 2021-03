Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a nommé le diplomate mauritanien El-Ghassim Wane, nouvel émissaire qui dirigera la mission onusienne de paix au Mali (MINUSMA), en remplacement du tchadien Annadif Khatir Mahamat Saleh.

Le nouveau Représentant spécial du S.G de l’ONU pour le Mali a 25 années d’expérience à son actif, dans la prévention des conflits, la médiation et le maintien de la paix en Afrique.

Au sein de l’Union africaine, il a été, entre autres, Directeur de la paix et de la sécurité de la Commission et chef de la Division de la gestion des conflits. Pour le compte de l’ONU, Wane a occupé la fonction de Sous-secrétaire général au Département des opérations de maintien de la paix (2016-2017).

Il est le cinquième chef de la MINUSMA depuis sa création en 2013. Cette mission de paix, l’une des plus importantes de l’ONU, compte environ 14.500 soldats et policiers. Sa présence au Mali n’est plus la bienvenue pour certains Maliens qui déplorent la poursuite des attaques terroristes, malgré le déploiement des Casques bleus dans le pays.

Il y a une semaine, Mahamat Saleh a rencontré à Mopti (centre) des représentants de la société civile de la région, pour recueillir leurs préoccupations. Parmi les soucis soulignés figurent les violences faites aux femmes ; la difficulté de mener des activités agricoles en raison de l’insécurité, provoquant un déficit alimentaire et la fermeture des écoles.

L’ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, Saleh, pourrait être nommé chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, basé à Dakar, la capitale sénégalaise.