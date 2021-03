Le Conseil français des investisseurs en Afrique a organisé jeudi son Forum économique annuel en visioconférence. Une étude (baromètre 2020 de CIAN) dont les résultats ont été diffusés à cette occasion place le Togo à la 6ème place des pays africains qui améliorent leur environnement des affaires.

Le président togolais Faure Gnassingbé qui a adressé un message aux participants, a souligné que son pays est plus que jamais déterminé à faire de son territoire « une terre d’accueil, de prospérité et de sécurité pour les investisseurs, en tirant profit de sa position géostratégique, qui ouvre, sur l’espace Cédéao (…), avec un port naturel en eau profonde ».

Il a expliqué que ces atouts, alliés à la paix et la sécurité, à une stabilité politique durable et au capital humain, sont autant d’avantages qui soutiennent le développement du Togo, appuyé par d’ambitieuses réformes et de grands projets d’infrastructures.

Faure Gnassingbé a estimé que « le Togo est le pays où il est le plus facile de faire des affaires ». Evoquant l’édition 2020 du Doing Business de la Banque mondiale, il a noté que celle-ci classe son pays comme premier réformateur en Afrique et troisième meilleur au monde.

Malgré la pandémie de Covid-19 et ses retombées néfastes sur les économies, le Togo se place au quinzième rang mondial en matière de création d’entreprises, dans cette édition, a-t-il poursuivi, précisant que le taux de croissance enregistré de 5% « est l’illustration la plus récente d’une économie agile, créative et pugnace ».

Tout en évoquant la présence de grands groupes internationaux sur le territoire togolais, signe de la confiance des bailleurs de fonds et des investisseurs étrangers, il a invité « d’autres investisseurs internationaux à venir explorer les opportunités d’affaires au Togo et participer ainsi à la grande transformation économique, sociale et culturelle » de ce pays.

Il a garanti qu’un ministère spécialement dédié à la promotion des investissements et une Agence de Promotion des Investissements et de la Zone Franche accompagnent les investisseurs dans toutes les étapes de développement de leurs projets.

Concernant le rapport Baromètre 2020 de CIAN, touchant 31 pays, soulignons que le Top 5 du classement concerne l’île Maurice (3,3 points), le Maroc (3,2 points), le Mozambique (3 points), l’Egypte (2,9 points) et l’Afrique du Sud (2, 9 points).