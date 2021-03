Le ministre d’Etat en charge de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Zéphirin Diabré, a procédé ce jeudi à Ouagadougou au lancement du Projet de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent dans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel (PREVI).

Les autorités de Ouagadougou veulent lutter contre l’extrémisme violent qui touche plusieurs jeunes enrôlés par des groupes armés. En effet, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes depuis 2015.

Il sera question d’aider la jeunesse à ne pas tomber dans le piège de la radicalisation ou encore à soutenir les jeunes déjà enrôlés désireux de retrouver leurs communautés respectives.

« Ces jeunes ont commis des actes contre leurs communautés, leur voisinage, leurs villages et leur patrie (…) Qu’on le veuille ou non ce sont nos enfants, ce sont des Burkinabè et il va falloir qu’on trouve les moyens de les faire revenir à la maison et qu’ils abandonnent ce comportement qui ne les honore pas et reprennent une vie normale », a indiqué Diabré.

Soulignons que le Centre diocésain de communication de Ouahigouya et l’Association Jeunesse pour le développement du Sahel (AJDS) sont derrière l’initiative du PREVI qui est soutenu par l’Ambassade des Pays-Bas à Ouagadougou.

Pour l’abbé Victor Ouédraogo, directeur du Centre diocésain, présent à la cérémonie du lancement du projet, l’objectif est de « sensibiliser les jeunes et les femmes à se prémunir de tout ce qui peut les pousser à rejoindre les groupes armés terroristes ou à être des complices de ces groupes ». Dans ce cadre, des activités génératrices de revenus leur seront proposées en vue de les sortir de leurs conditions de vie difficiles.

Ouédraogo a poursuivi en déclarant que des plaidoyers seront aussi menés « auprès des gouvernants afin qu’ils créent des cadres pour le retour des enfants du Burkina Faso qui se sont engagés dans ces groupes et qui veulent sincèrement revenir à la vie normale ».

Le PREVI, financé par les Pays-Bas à près de 700 millions de francs CFA, couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Zéphirin Diabré a remercié le Centre diocésain, l’AJDS, ainsi qu’Amsterdam pour leur démarche en faveur des jeunes.