Le roi du Maroc Mohammed VI a reçu en audience, dans l’après-midi de ce lundi 22 mars 2021, au Palais royal de Fès, plusieurs hauts responsables qu’il a nommés à la tête des institutions judiciaires, a annoncé le cabinet royal dans communiqué.

Au cours de cette audience royale, le souverain a nommé Mohamed Abdennabaoui qui occupait le poste de procureur général du Royaume, Premier président de la Cour de Cassation, et en cette qualité, Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et El Hassan Daki, Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, et en cette qualité, Président du Ministère Public.

Conformément aux dispositions de l’article 115 de la Constitution, le Roi Mohammed VI, a reçu les cinq membres du Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire. Il s’agit de MM. Ahmed Ghazali et Mohamed Amine Benabdellah qui ont été reconduits en tant que membres du CSPJ et MM. Mohamed Zaoug, Mohamed Nassar et Khalid Laraichi, que le Roi a nommé nouveaux membres dudit Conseil et qui ont prêté serment devant le souverain.

Mme Zineb El Adaoui qui occupait le poste de wali directrice de l’Inspection générale de l’administration territoriale, a été nommée par le Roi, présidente de la Cour des Comptes, en remplacement de Driss Jettou, et l’actuel ambassadeur du Royaume auprès de l’Union européenne (UE), Ahmed Rahhou a été nommé à la tête du Conseil de la concurrence en remplacement de Driss Guerraoui.