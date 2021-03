La campagne de vaccination contre la Covid-19 sera officiellement lancée le 29 mars prochain au Bénin, selon un communiqué publié mercredi par le Secrétaire général du gouvernement, à l’issue d’un Conseil des ministres.

« En raison des dégâts causés par la Covid-19 à laquelle le monde entier est confrontée, les espoirs sont tournés vers la vaccination comme moyen de freiner sa propagation », souligne le document.

Le gouvernement dit avoir garanti la disponibilité des vaccins, notamment ceux des firmes AstraZeneca et Sinovac, grâce à l’initiative COVAX, à la coopération chinoise et aux efforts de mobilisation de ressources intérieures.

Le Bénin avait réceptionné, le 10 mars, un premier lot de 144.000 doses du vaccin AstraZeneca/Oxford, dans le cadre du mécanisme COVAX. Au total, 792,000 doses de vaccins devraient être livrées à ce pays d’ici à mai 2021.

« Nous sommes confiants qu’avec ces vaccins, nos efforts pour protéger la population contre le virus seront renforcés. Toutefois, nous devons intensifier la sensibilisation pour que les communautés continuent à respecter les gestes barrières, même après l’introduction du vaccin, » avait alors déclaré le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin.

Devant la polémique autour du vaccin AstraZeneca, ce responsable a estimé récemment que les arguments évoqués ne sont pas fondés scientifiquement.

« On commence par vacciner avec le vaccin AstraZeneca et à peine 10 personnes développent ces troubles (complications thromboemboliques, ndlr) et on attribue au vaccin. Ce raisonnement n’est pas scientifique », a-t-il déclaré, expliquant que les troubles de coagulations du sang peuvent survenir « sans qu’on ait pris de vaccins, de médicaments, sans qu’on ait rien pris ».

Le Benin va vacciner en premier les personnes porteuses de comorbidité (diabète, tension artérielle, asthme…) et les personnes âgées de plus de 60 ans. Le dernier bilan de la Covid-19 dans le pays fait état de 7.100 cas avérés dont 90 décès.