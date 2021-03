Le partenariat Maroc- Nigeria se renforce par l’entrée en service, dans les prochains mois au Nigeria, d’une méga plateforme de produits chimiques de base de 1,3 milliard de dollars, qui devrait permettre au géant africain devenir un hub régional de production d’engrais.

L’annonce a été faite, jeudi à Abuja, par le président nigérian, Muhammadu Buhari, qui a remercié, au nom de tous les Nigérians, son “ami” et “frère” le Roi Mohammed VI, pour son accompagnement durant cette expérience à la fois difficile et passionnante.

“Ce partenariat mutuellement bénéfique est un véritable exemple de la manière dont le commerce et le partenariat intra-africains devraient fonctionner”, a souligné le président nigérian.

Cette plateforme produira l’ammoniac, l’acide phosphorique, l’acide sulfurique et divers azote, phosphore et potassium (NPK) et les engrais au phosphate de diammonium (DAP) en utilisant le gaz du Nigeria, a indiqué le chef d’état nigérian au cours d’une rencontre avec l’Association des producteurs et fournisseurs d’engrais du Nigeria (FEPSAN).

Une fois que “ces projets seront associés aux 44 usines de mélange existantes, le Nigeria deviendra, en effet, un hub régional et mondial en matière d’engrais”, s’est félicité le président Buhari ajoutant: “Le Souverain du Maroc, SM le Roi Mohammed VI, et moi-même, sommes convenus de prolonger l’accord actuel d’approvisionnement en phosphates conclu entre le Royaume du Maroc et le Nigeria”, a souligné M. Buhari.