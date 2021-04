Le président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Serge Ekué a dévoilé ce 31 mars 2021 les projets futurs de son institution qui prévoit de doubler son capital et mettre en exécution le Plan Djoliba, tablant sur des engagements de l’ordre de 3.300 milliards FCFA, d’ici 2025.

«Nous envisageons de doubler le capital de la Banque à travers la structuration d’une opération d’augmentation de capital dans laquelle les Etats membres et la BCEAO (Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest, Ndrl) demeureront les actionnaires de référence, mais avec une éventuelle entrée au capital de partenaires stratégiques notés AA ou +», a déclaré Serge Ekué qui présentait le bilan de ses 6 mois à la présidence de la BOAD.

Il a indiqué que le projet relatif au doublement du capital sera à l’ordre du jour du prochain Conseil des ministres des Finances de l’UMOA en juillet, précisant que les débats vont permettre de connaître les prédispositions des pays membres à suivre ce processus qui devrait permettre à l’institution de porter ses fonds propres à environ 2310 milliards FCFA.

Le Plan Djoliba, a-t-il expliqué, est un pilier essentiel de cette levée de fonds en capital et de la structuration de l’actionnariat de la BOAD et c’est un programme stratégique qui s’étale sur la période 2021-2025 et s’articule autour de certains secteurs prioritaires.

«La Banque s’engage ainsi à consentir un volume de financements d’environ 3.300 milliards FCFA (plus de 5 milliards d’euros), dont au moins le quart pour soutenir le développement du secteur privé, un accroissement de l’ordre de 50% par rapport aux financements mis en place au cours du plan précédent», a souligné Ekué.

Au-delà de ces projets, la BOAD s’est fixée comme objectif de rehausser sa notation actuelle, BBB de Moody’s et Fitch, de deux crans, ce qui lui permettra de continuer à mobiliser des financements sur les marchés internationaux.