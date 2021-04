L’Institut tunisien de la statistique (INS) a annoncé, lundi dans un rapport, une légère contraction du taux d’inflation à 4,8% pour le mois de mars, après une stabilisation à 4,9% pour 4 mois consécutifs.

Cette baisse s’explique par un fléchissement observé au niveau du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (4,1% contre 4,8% en février) et les prix des boissons alcoolisées et tabac (6,1% contre 10,5% en février), selon l’établissement public chargé de la production et de l’analyse des statistiques officielles dans le pays. Elle reflète également la réduction de la consommation consécutive à la pandémie de Covid-19.

En février dernier, la Banque centrale de Tunisie (BCT) avait indiqué que «l’inflation devrait connaitre un apaisement pour s’établir à près de 4,8%, au cours du 1er trimestre de 2021 (contre 5,0% au T4-2020)». L’institution prévoit un taux d’inflation de 4,9% en 2021 avant de passer à 5,1% en 2022. Ce taux est estimé à 5,6% en 2020.

Pour sa part, le Fonds monétaire international (FMI), qui a achevé fin février ses consultations de 2021 avec la Tunisie, a reconnu que la pandémie de Covid-19 a durement touché ce pays nord-africain et entraîné un ralentissement économique sans précédent.

Le PIB réel s’est contracté de 8,2% en 2020, reflétant le ralentissement économique le plus prononcé depuis l’indépendance du pays, d’après le FMI qui prévoit une croissance de 3,8% en 2021 en assurant que la relance économique du pays dépend de l’évolution de la situation sanitaire et des progrès de la campagne de vaccination.