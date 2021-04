L’année 2021 est perçue comme celle de la reprise de l’industrie minière après une année 2020 catastrophique, marquée par la réduction de la production et la chute du cours des matières premières. 2021 s’accompagne de promesses de prix à la hausse et de meilleurs bénéfices, à en croire le magazine Mining Weekly, qui cite la société de recherche Fitch Solutions.

Les dépenses d’investissements des compagnies minières dans le monde devraient atteindre 68 milliards $ en 2021, estime Fitch Solutions dans un rapport, qui précise que cela représente une hausse de 23% en glissement annuel.

Pour les auteurs dudit rapport, la reprise économique en cours dans le monde s’accompagne d’une forte demande de métaux et d’une certaine hausse des prix qui généreront davantage de revenus pour les compagnies. «Puisque la demande devrait être soutenue et durable, cela les encouragera à réinvestir les bénéfices dans des projets de croissance comme l’agrandissement de mines existantes ou la mise en service de nouvelles», ajoutent-ils.

Par ailleurs, poursuit Fitch Solutions, les dépenses d’exploration, qui ont été à la traine ces dernières années, pourront s’accélérer et profiter à des territoires vierges ou faiblement explorés, surtout en Afrique.

Parmi les minerais en vogue on peut citer le cuivre et le fer. Ce n’est pas anodin, car le cuivre et le minerai de fer sont très demandés actuellement, l’un pour ses multiples utilisations en particulier dans la lutte contre le changement climatique et l’autre principalement pour le secteur de l’aciérie. Le rapport estime que les investissements seront prioritairement réservés au cuivre. Face à l’importance croissante du cuivre à court et moyen terme, à cause de son utilisation dans la lutte contre le changement climatique, l’offre s’avère insuffisante actuellement.

Il est à souligner que le risque sanitaire, avec les menaces que constituent les variants de la Covid-19 et la troisième vague mondiale, est un facteur qui peut réduire drastiquement ces belles perspectives.