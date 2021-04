L’ancien Premier ministre malien, Boubou Cissé et plusieurs autres personnalités, accusés dans une affaire dite de « complot contre le gouvernement de la République », retrouvent définitivement leur liberté ; la Cour suprême ayant rejeté ce lundi le pourvoi du procureur général et confirmé par conséquent l’abandon des poursuites intentées à leur encontre.

Début mars, la Cour d’appel avait ordonné l’abandon des poursuites et la remise en liberté immédiate de tous les inculpés, mais le parquet avait fait appel. Cette affaire de tentative de coup d’Etat avait été révélée en décembre 2020.

En tout, cinq des 7 prévenus ont été remis en liberté. « Depuis près de 4 mois, je fais l’objet avec d’autres personnalités d’accusations très graves, des innocents ont été injustement emprisonnés pour des faits qu’ils n’ont pas commis. Je suis donc très heureux qu’ils puissent aujourd’hui, enfin retrouver la liberté et rentrer chez eux », a déclaré, dans un communiqué, Boubou Cissé qui, lui, n’avait pas pu être arrêté malgré le mandat d’arrêt lancé contre à son encontre fin 2020.

Cette personnalité qui avait été démise de ses fonctions à la suite du renversement du régime du président Ibrahim Boubacar Keïta, en août 2020 par des militaires, était considérée comme le présumé instigateur du coup d’Etat manqué de décembre dont les preuves font toujours défaut.

La « décision de la Cour Suprême vient mettre un terme définitif à cette sinistre affaire, et souhaitons-le, aux persécutions inutiles et tentatives d’atteinte à notre honneur et à notre dignité dans le cadre d’un complot imaginaire », a poursuivi Cissé.

Son avocat, Me Kassoum Tapo, a assuré que « le délibéré de la Cour suprême est sans appel, donc cette affaire est terminée ».

Ainsi, les prévenus dans ce dossier devraient juste remplir les formalités de sortie de prison et retrouver par la suite leurs familles.