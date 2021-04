Le Polisario déplore la perte de trois de ses miliciens armés qui a été neutralisés dans une nouvelles frappe des Forces Armées Royales, suite à leur tentative d’infiltration ce lundi 9 avril, dans la zone tampon de Tifariti près du mur de sécurité marocain, rapporte un média du Front séparatiste citant une «source militaire» dans les camps de Tindouf.

Les trois victimes de la frappe de l’armée marocaine sont, d’après la même source, les dénommés El Bachir Lamine Bjeija, Mohamed Lamine Sidi Salem Seddik et Sid Ahmed El Arabi, alors qu’un quatrième éléments a été grièvement blessé.

Cette frappe intervient douze jours après la frappe au drone dans la même zone, au cours de laquelle ont été tués le chef de la soi-disant «gendarmerie» du polisario, Dah El Bendir et son subalterne, Najem Ould Ed’Dia.

A travers ces deux aventures dans des zones démilitarisées situées au sud-est du Sahara marocain, le polisario cherchait apparemment à faire acte d’existence et de prouver qu’il est en guerre contre les forces armées marocaines à la veille de la tenue ce 21 avril d’une session du Conseil de sécurité qui sera consacrée à l’examen des derniers développements du dossier du Sahara sur la base d’un rapport du chef de la MINURSO basée à Laâyoune au sud du Royaume.

Pour rappel, les pourparlers informels pilotés par les Nations Unies sont au point mort depuis la démission en mai 2019, de l’ancien envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU, l’allemand Horst Köhler.

Mai les miliciens qui étaient à la quête d’un «trophée» pour calmer les esprits échaudés dans les camps de Tindouf et l’exhiber à l’extérieur, ont été pris de court par les Forces Armées Royales qui contrôlent tout ce qui bouge à la limite des frontières du Sahara marocain depuis la mise en orbite des deux satellites de reconnaissance et de surveillance de la terre en 2017 et 2018.

Pour mieux suivre les mouvements des milices armées du Polisario, l’armée marocaine aurait fait, selon plusieurs sources médiatiques, une récente commande à la Turquie pour l’acquisition de douze drones sophistiqués.