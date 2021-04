La Côte d’Ivoire injecte 500 millions de francs CFA dans le Zoo d’Abidjan

Les autorités ivoiriennes ont décidé, mercredi lors d’un Conseil des ministres, d’accorder un coût prévisionnel de 500 millions de francs CFA à un plan de rénovation et de développement visant à élever le Zoo National d’Abidjan (ZNA) au niveau des standards internationaux.

Ce plan « prévoit notamment le réaménagement paysager, l’embellissement général du zoo avec une importante revégétalisation, la rénovation des enclos défectueux, la rénovation des bâtiments administratifs et techniques ainsi que l’installation d’espaces de jeux réservés aux enfants », selon le communiqué publié à l’issue de la réunion.

En octobre 2020, le gouvernement avait pris la résolution de fermer temporairement le ZNA, en raison de l’insuffisance des installations et des infrastructures, mais aussi à cause des incidents survenus avec des animaux, dont l’évasion d’une hyène qui avait semé le trouble dans le quartier proche du zoo, circulant entre les immeubles et les voitures.

Le porte-parole du ministère des Eaux et Forêts qui avait alors reconnu « une succession d’actions et de problèmes » au sein du ZNA, avait motivé cette fermeture par la nécessité de procéder à un audit pour en savoir plus sur les défis auxquels sont confrontés le zoo.

Selon le communiqué issu du dernier Conseil des ministres, ces différentes initiatives en lien avec le zoo entrent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de rénovation et de développement du ZNA.

Certains observateurs locaux avancent que les animaux du zoo d’Abidjan font l’objet de maltraitance (manque de nourriture, manque de soins, cages exigües…). Sur les réseaux sociaux, un groupe de plus de 700 membres a eu à dénoncer, entre autres, la « maigreur » des animaux et la gestion « lamentable » du zoo. Toutes ces allégations sont dénoncées par les autorités.