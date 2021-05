Togo/Télécom : Moov Africa écope de près de 600 millions de FCFA d’amende

L’opérateur télécoms Moov Africa Togo a écopé d’une amende de plus de 593 millions de FCFA que lui a infligé l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) pour « manquements graves et durables à son obligation de fourniture permanente et continue de ses réseaux et services de communications électroniques ».

D’après les informations relayées par la presse locale ce week-end, la direction de la filiale du groupe Maroc Télécoms a tenté, en vain, de convaincre l’ARCEP, sur les causes de ces dysfonctionnements, lors de son audition la semaine dernière.

Moov Africa Togo a pointé du doigt les graves coupures d’électricité qui seraient à l’origine du manquement relative à la continuité et la disponibilité de ses services. Il accusé clairement la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET).

L’opérateur a sollicité une échéance de trois mois pour résoudre toutes les failles, grâce notamment au matériel acquis dont des groupes électrogènes.

Mais l’ARCEP, a estimé que Moov Africa a disposé d’assez de temps pour corriger ces désagréments, d’autant que des avertissements lui avaient été adressés pour manquement à son cahier des charges. Les réseaux de l’opérateur étaient perturbés entre juin et septembre 2020 puis de mars à avril 2021.

Récemment, l’autre opérateur Togo Cellulaire a été sanctionné d’une amende d’un milliard de FCFA pour des raisons similaires.

Moov Africa est la marque de Maroc Telecom développé sur le continent africain. Le groupe marocain est présent dans une dizaine de pays dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali ou encore la Mauritanie. Il revendique plus de 70 millions de clients Mobile, Fixe et Internet dans l’ensemble du continent.