Des Prix Nobel Anglais plaident pour la levée des droits sur les vaccins anti-Covid-19

Quinze lauréats Britanniques du Prix Nobel se joignent à la demande de l’Afrique du Sud et de l’Inde plaidant pour la suspension des règles de propriété intellectuelle sur les vaccins Covid-19.

Comme les initiateurs de ce plaidoyer, ces Prix Nobel estiment que cette levée des droits va faciliter la production des vaccins contre la pandémie dans les pays les moins riches.

Dans un courrier adressé au Premier Ministre Britannique, Boris Johnson, ils lui demandent de soutenir l’initiative. «Nous (Le Royaume-Uni, ndlr) disposons d’un certain nombre de vaccins très efficaces qui pourraient mettre fin à cette pandémie.

L’année dernière, la science était le principal obstacle à la lutte contre cette maladie, mais aujourd’hui, c’est l’inégalité», écrivent-ils dans leur correspondance, dans laquelle ils rappellent qu’il y a «plus de six mois, à l’Organisation Mondiale du Commerce, l’Inde et l’Afrique du Sud ont proposé de renoncer à ces règles de propriété intellectuelle pour augmenter la production, mais des pays comme le Royaume-Uni s’y sont opposés».

Les signataires de ce courrier, parmi lesquels des nobélisés dans les domaines de la chimie, de la médecine, de la physique, de l’économie et de la paix, invitent notamment le Royaume-Uni à profiter du Sommet du G7 qu’il abrite, pour revoir ses positions et convaincre ses partenaires, parmi les pays les plus riches du monde.

En avril dernier, plus de 170 anciens chefs d’État et de Gouvernement et lauréats de prix Nobel, ont aussi plaidé pour la dérogation de propriété intellectuelle pour les vaccins anti-Covid-19 et à rechercher un vaccin populaire pour mettre fin à la pandémie.