Mali : Des militaires français de la force Barkhane blessés dans un attentat à la voiture piégée à Gossi

Une voiture piégée a visé lundi des soldats français de la force antijihadiste Barkhane qui effectuaient une mission de sécurisation à Gossi, au centre du Mali, faisant des blessés parmi les militaires français et les civils maliens, a annoncé dans un communiqué, l’Etat-major des armées françaises.

« Six militaires français et quatre civils maliens dont un enfant ont été blessés » après l’explosion de la voiture remplie d’explosifs, indique le texte qui précise que «le pronostic vital des blessés» évacués vers les hôpitaux militaires de Gao et Gossi «n’est pas engagé».

L’Etat-major des armées a informé aussi que «des unités d’alerte dont des hélicoptères Tigre et des Mirage 2000 interviennent pour appuyer les troupes au sol» dans la région concernée.

Cet incident intervient quelques jours après l’annonce par le président français, Emmanuel Macron de sa décision de mettre prochainement fin à l’opération militaire Barkhane au Sahel, une zone où les soldats français sont déployés depuis 2013 dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes.

Il ne s’agit pas pour autant, d’un retrait total des troupes françaises, puisque certains de ses militaires poursuivront leur mission sur place, mais sous la coupole de l’opération Takuba qui réunit des forces spéciales européennes.