La BRVM désormais membre de la Fédération Mondiale des Bourses

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) rentre dans le rang sélect de la Fédération mondiale des bourses (WFE), rejoignant ainsi les huit autres bourses africaines.

L’admission de la BRWM à la WFE est l’aboutissement d’un long parcours. La Bourse de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) a passé avec succès les différentes étapes afin d’obtenir le titre de membre de l’organisation la plus représentative des places boursières dans le monde.

«Au nom de tous nos membres et du Comité Exécutif de la WFE, j’aimerais vous souhaiter, ainsi qu’à vos collègues, une chaleureuse bienvenue en tant que nouveau membre d’une organisation véritablement mondiale», a indiqué Nandini Sukumar, Directeur Général de la WFE, dans sa lettre de notification adressée au Directeur Général de la BRVM, Edoh Kossi Aménounvé.

Avec cette admission, la BRVM participera de plein droit aux activités de la Fédération notamment les conférences, réunions annuelles, assemblées générales et commissions de travail pour examiner les sujets majeurs liés au développement des marchés boursiers et de capitaux à travers le monde.

La Fédération Mondiale des Bourses et des Chambres de Compensation (CCP), compte plus de 250 infrastructures de marché allant de celles qui gèrent les plus grands centres financiers à celles qui gèrent les marchés frontières.

La mission de la WFE est de contribuer au développement, au soutien et à la promotion de marchés de valeurs mobilières organisés et réglementés afin de répondre aux besoins des marchés financiers mondiaux dans l’intérêt bien compris de leurs utilisateurs.