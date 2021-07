La BAD débloque 60 millions d’euros au profit de la relance économique en Tunisie

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, mercredi 14 juillet, un financement de 60 millions d’euros destiné à la mise en œuvre d’un programme d’appui à la relance économique et à l’inclusion sociale en Tunisie, indique un communiqué de la Banque.

Le texte indique que l’enveloppe servira à soutenir la dynamique de relance économique par l’amélioration du climat de l’investissement, la préservation de l’emploi et la promotion de l’inclusion sociale à travers de nouveaux mécanismes de réponse aux défis sociaux, aggravés par la pandémie de Covid-19.

Il donne des précisions sur quelques opérations à concrétiser. Quelque 2,3 millions de personnes bénéficieront de transferts sociaux améliorés. Seront aussi soutenus, 470.000 ménages à revenu limité (titulaires des cartes de soins à tarif réduit), 260.000 autres bénéficiaires de transferts monétaires permanents et 400.000 nouveaux ménages non référencés, affectés par la crise.

Aussi, 230.000 salariés menacés par des licenciements et exposés au chômage technique seront-ils accompagnés en vue de la préservation de leurs emplois. Environ 1,4 million de demandeurs de microcrédit pourront également être bancarisés.

La Tunisie traverse actuellement une situation sanitaire « catastrophique » en raison de l’augmentation des cas de Covid-19. Des observateurs ont souligné que ce pays compte maintenant le plus fort taux de mortalité en Afrique et dans le monde arabe.

La directrice du département du capital humain, de la jeunesse et du développement des compétences au sein de la Banque, Martha Phiri, espère que le financement de la BAD pourrait «atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19 et soutenir une relance économique plus durable et plus inclusive».

Le financement de la BAD « s’inscrit dans le cadre de la contribution de la BAD à l’appui budgétaire multi-bailleurs 2020-2022 à la Tunisie », précise le communiqué.