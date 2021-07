Covid-19 : Le Rwanda instaure un nouveau à Kigali et dans huit districts

Le Rwanda, qui fait face à une troisième vague du Covid-19, a annoncé un nouveau confinement de la capitale Kigali et de huit autres districts à partir de ce samedi 17 juillet jusqu’au 26 juillet.

Le pays a comptabilisé un total de 51.625 cas confirmés de contamination, dont 616 guérisons, sur une population d’un peu plus de 12 millions d’habitants.

En juin, le gouvernement rwandais avait adopté de nouvelles restrictions (interdiction des déplacements entre les districts du pays, la prolongation du couvre-feu nocturne de deux heures…) qui vraisemblablement se sont avérées insuffisantes pour stopper la propagation du coronavirus.

Les mesures ont donc été durcies. « Les citoyens sont invités à réduire considérablement les interactions sociales et à limiter les déplacements aux seuls services essentiels » comme « la santé, l’achat de nourriture, les banques », a exhorté le gouvernement.

Les autorités précisent que les transports publics de personnes seront suspendus, les bureaux des entreprises et administrations fermés, les écoles fermées, les activités sportives et récréatives en plein air interdites et le nombre de personnes prenant part aux enterrements limité à 15.

Cependant, les arrivées et départs à l’aéroport de Kigali seront maintenus, ainsi que les activités touristiques, dans le respect des mesures barrières imposées.

La troisième vague de Covid-19 présente dans plusieurs pays africains inquiète l’OMS qui espère booster encore la vaccination, à travers le mécanisme Covax, grâce aux promesses reçues en matière de doses de vaccins. Le variant Deltat, plus virulent, circule déjà dans le continent.