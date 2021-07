Libye : L’ONU réclame des élections libres et crédibles en décembre

Le Conseil de sécurité des Nations Unies reste préoccupé par la situation de la Libye où des élections présidentielle et législatives devraient être organisées le 24 décembre prochain.

S’agissant de ce rendez-vous électoral, les membres du Conseil ont invité les autorités et institutions compétentes à prendre les mesures nécessaires pour préparer des élections qui soient libres et crédibles, ce jeudi au cours de la réunion mensuelle de l’organisation.

Les Quinze ont insisté « sur l’importance d’élections présidentielle et législatives libres, équitables, régulières et crédibles », souligne une déclaration publiée par la Présidence du Conseil, qui souligne aussi l’importance de mettre en place des dispositions «visant à assurer la participation pleine, égale et effective des femmes et l’inclusion des jeunes».

Intervenant au cours de la réunion, l’émissaire de l’ONU pour la Libye, Jan Kubis, a dit être « profondément préoccupé par la ramification large de l’impasse dans le volet politique électoral» en Libye, relevant que « des intérêts institutionnels, politiques et individuels » font obstacle à la finalisation du cadre juridique requis pour la tenue des scrutins.

Rappelons qu’une rencontre qui a réuni, du 28 juin au 2 juillet dernier en Suisse, 75 personnalités libyennes de tous bords, choisies par l’ONU dans le cadre d’un processus de réconciliation, n’avait pas réussi à faire accorder les violons sur les modalités des prochaines élections en Libye.

Pour le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui présidaitla la réunion du Conseil de Sécurité, «il est impératif que le calendrier électoral soit respecté». «Nous ne pouvons en aucun cas transiger sur la date du 24 décembre», a-t-il insisté, évoquant même d(‘éventuelles sanctions à l’encontre de ceux qui obstrueraient le processus de paix.

Le Conseil de Sécurité a exprimé son soutien aux autorités de transition libyenne chargées de gouverner le pays jusqu’aux élections.