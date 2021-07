Kenya : digesteur fonctionnant à partir d’un combustible bio à base de jacinthe d’eau

La société spécialisée dans les technologies énergétiques Dominic Kahumbu vient de concevoir un digesteur fonctionnant à partir d’un combustible bio à base de jacinthe d’eau, une plane envahissante, pour remplacer les méthodes de cuisson au bois et au charbon.

Le produit obtenu à partir de cette plante n’émet pas de fumée, pas d’odeur, et serait beaucoup plus efficace que les méthodes de cuisson traditionnelles au bois et au charbon, affirme la société kényane.

La jacinthe d’eau recouvre une grande partie du lac Victoria, un lac d’eau douce réparti entre le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Cette plante nuit à la vie aquatique, notamment aux poissons, et favorise la prolifération de bactéries et de moustiques, ce qui présente des risques pour la santé des communautés locales.

L’innovation dévoilée par Dominic Kahumbu, qui pourrait être salvatrice pour les familles pauvres, reste toutefois peu accessible du fait de son prix élevé.