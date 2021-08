Somalie : Demande d’aide

Le gouvernement somalien a appelé la communauté internationale à apporter une aide humanitaire d’urgence à environ 5,9 millions de Somaliens au cours de l’année 2021.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait qu’en raison du déficit de financement humanitaire qui touche 5,9 millions de Somaliens, près de la moitié de la population du pays, dont des enfants, des femmes et des hommes vulnérables, risquent de perdre tout accès aux services vitaux et à la protection dont ils ont désespérément besoin », a affirmé la ministre des Affaires humanitaires et de la Gestion des catastrophes, Khadija Mohamed Diriye.