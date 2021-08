La Centrafrique et le Rwanda signent quatre accords

Quatre protocoles d’accords bilatéraux ont été signés jeudi, à l’occasion de la première journée de la visite officielle de quatre jours à Kigali du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra.

Les accords, portant sur l’exploitation minière, le développement des transports aériens, l’économie et la défense, ont été émargés devant le président rwandais, Paul Kagame, et son homologue de la Centrafrique, lesquels ont animé par la suite une conférence de presse.

« Merci au peuple frère rwandais et à mon frère le président Kagame pour les appuis multiformes apportés à la République centrafricaine dans nos efforts de recherche et de consolidation de la paix et de la sécurité et du relèvement économique », a affirmé Touadéra devant des hommes de médias.

Pour sa part, Kagame a indiqué que son pays « est très heureux de marcher main dans la main avec la République centrafricaine, dans un objectif de paix, de réconciliation et de prospérité. La signature de ces accords va renforcer nos liens et l’immense potentiel de la transformation socioéconomique de nos pays ».

Le déplacement de Touadéra intervient au lendemain du déploiement des Casques bleus rwandais en Centrafrique, un bataillon de 750 militaires pour renforcer la Mission de l’ONU en Centrafrique (MINUSCA). En décembre dernier, Kigali avait envoyé des forces spéciales dans le cadre d’un accord bilatéral sur la défense pour renforcer les forces armées centrafricaines.

« On nous a demandé de fournir plus de troupes sous la bannière des Nations unies. Nous sommes toujours prêts à le faire parce que nous en avons les moyens et parce qu’on nous l’a demandé. D’un autre côté, les troupes déployées sur le plan bilatéral sont là en renforcement, car l’une peut intervenir plus vite que l’autre », a souligné le dirigeant rwandais.

Bangui serait « très satisfait de la contribution » des Casques bleus rwandais, une « force qui est très sollicitée, très demandée par le peuple centrafricain, au regard de leur prestation, des résultats obtenus sur le terrain ».