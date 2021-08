Niger : La société DJADO GOLD NIGER décroche quatre permis de recherche d’or

Les autorités du Niger ont octroyé à la société DJADO GOLD NIGER quatre permis miniers de recherches d’or dans le département de Bilma, situé dans la Région d’Agadez, ce jeudi 05 août lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat Mohamed Bazoum.

Le gouvernement a adopté quatre projets de décret portant approbation et publication au Journal officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et la société concernée, pour, respectivement, les permis de recherche « DISSILAK 14 », « DISSILAK 19 », « DISSILAK 25 », « DJADO 21 » pour or, précise le communiqué diffusé à l’issue du Conseil.

L’entreprise DJADO GOLD NIGER SA, société de droit nigérien, avec un capital social de dix millions de FCFA, s’engage, selon le texte, à investir dans les trois ans suivant la signature des quatre conventions minières, un montant minimum de 3 450 000 dollars US, pour la réalisation de ses activités de recherche de l’or.

L’Exécutif souligne que les retombées immédiates attendues de l’octroi des quatre permis sont, outre les recettes fiscales, la création de 80 emplois directs et indirects ; la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités à hauteur de 120 000 dollars US, soit 30 000 dollars US par période de validité et par permis ; ainsi que la contribution au renforcement des capacités des agents de l’Administration des mines et de la géologie à hauteur de 10 000 dollars US par an, pour chacun des permis.