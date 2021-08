Niger : 15 personnes tuées par des hommes armés dans l’ouest (ministère)

Quinze civils ont été tués et deux autres blessés dans une attaque perpétrée en début de semaine par des inconnus armés dans le village nigérien de Flanzamna, situé dans la région de Tillabéry (ouest), a annoncé le ministère de l’Intérieur. L’attaque, qui a ciblé des populations civiles travaillant dans un champ, est intervenue vers 14h heure locale (13h GMT), a précisé le ministère mercredi, ajoutant que « les dispositions sécuritaires et sanitaires prises dans la zone sont renforcées » et qu’une enquête a été ouverte « pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ces crimes lâches et barbares ».



Cette partie du Niger, proche du Mali, a été ces dernières années le théâtre d’opérations de groupes terroristes qui mènent des attaques meurtrières, de part et d’autre de la frontière, contre les forces armées et des populations civiles.