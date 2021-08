Covid-19: Les Etats-Unis envoient 1,2 million de doses du Pfizer à la Côte d’Ivoire pour consolider sa campagne vaccinale

Les Etats-Unis vont envoyer près de 1,2 million de vaccins Pfizer anti-Covid-19 à la Côte d’Ivoire frappée par un pic de contaminations, a annoncé mercredi un responsable de la Maison Blanche.

«Grâce à l’engagement américain de jouer un rôle de premier plan pour mettre fin à la pandémie dans le monde, les Etats-Unis envoient cette semaine 1.183.000 doses du vaccin Pfizer à la Côte d’Ivoire», a indiqué ce responsable. La cargaison est gérée par le système international Covax de distribution gratuite des vaccins aux pays les plus pauvres, soutenu par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’alliance Gavi, un de ses partenaires.

Les vaccins «arriveront à destination cette fin de semaine», a précisé le responsable américain. La Côte d’Ivoire a enregistré moins de 400 décès dus au coronavirus mais le pays d’Afrique de l’Ouest est aux prises avec une troisième vague d’infection. Selon la Maison Blanche, l’agence américaine pour l’aide internationale USAID a prévu un budget de 2 millions de dollars qui doit notamment aider le gouvernement ivoirien à «planifier et surveiller la distribution des vaccins, renforcer la chaîne d’approvisionnement, augmenter la demande de vaccin grâce à une éducation en matière de santé et former le personnel de santé à la vaccination».

Quelques 253 nouveaux cas de la Covid-19 et 4 décès ont été enregistrés, mercredi, en Côte d’Ivoire où la pandémie connait une flambée depuis quelques semaines.