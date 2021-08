Le chômage en Afrique du Sud atteint un nouveau record de 34,4%

Le chaux de chômage ne fait que s’amplifier en Afrique du Sud où il a atteint un nouveau record de 34,4 % entre avril et juin contre 32,6% au premier trimestre 2021, a révélé mardi dans un communiqué, l’agence sud-africaine des statistiques.

«Le chômage a augmenté de 1,8 point passant de 32,6 % au premier trimestre 2021 à 34,4 % au deuxième trimestre », annonce le document.

Autrement dit, le pays compte désormais 7,8 millions de chômeurs sur une population de 59 millions au deuxième trimestre, contre 7,2 millions durant les trois premiers mois de l’année 2021.

Les femmes sont plus affectées que les hommes, avec un taux de chômage de 36,8 % pour la première catégorie et 32,4 % pour la deuxième.

Le communiqué précise que le taux officiel du chômage ne tient compte que du nombre de personnes cherchant activement du travail. Sinon, en intégrant le nombre de personnes sans emploi, et ayant cessé de chercher du travail, le taux passerait à 44,4 % (+1,2 point) de la population active.

Les difficultés enregistrées sur le marché de l’emploi sont consécutives en grande partie à la crise sanitaire qui secoue le monde depuis l’année passée.

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 sur le continent noir avec plus de 2,7 millions de personnes contaminées et environ 80.000 décès.

Alors que l’économie la plus industrialisée du continent était déjà en récession à l’apparition du nouveau coronavirus, en mars 2020, les mesures restrictives adoptées pour freiner la propagation du virus n’ont fait qu’aggraver la situation économique. Plusieurs entreprises ont été obligées de réduire leurs effectifs ou encore de fermer les portes en raison de la faible activité.