Le Maroc serait prêt à accompagner la Libye pour sa sortie de crise

Le Maroc sera toujours aux côtés de la Libye en accompagnant ses efforts et ceux de la communauté internationale, sans aucune ingérence ou agenda si ce n’est celui de la sécurité et de la stabilité de ce pays, a affirmé mercredi à Rabat, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d’un point de presse conjoint avec le vice-président du conseil présidentiel libyen, Abdallah Al-Lafi, qui était en visite au Maroc.

Le Royaume sera toujours aux côtés de la Libye, puisque cette question est capitale pour la région maghrébine qui fait face à plusieurs défis, a souligné Bourita à l’issue de ses entretiens avec le responsable libyen.

Lors de leurs entretiens, Nasser Bourita précise avoir fait part à son hôte libyen, du soutien du Roi Mohammed VI au processus politique en cours en Libye, aux réalisations du conseil présidentiel et des pouvoirs exécutifs provisoires, ainsi qu’à tous les efforts libyens visant à surmonter les difficultés et à répondre aux aspirations du peuple Libyen.

Depuis le début du processus de règlement de la crise libyenne sous les auspices des nations Unies, le Maroc a toujours été présent aux côtés des Libyens en accueillant une série de rencontres du dialogue inter-libyen et serait prêt à les accompagner dans cette étape de transition jusqu’à la mise en place d’institutions légitimes à travers des élections libres et transparentes prévues en décembre 2021.

Dans le contexte actuel en Libye marqué par certaines difficultés d’ordre politique, notamment au niveau de la préparation des élections et le respect des engagements relatifs aux aspects sécuritaires et militaires, Bourita a souligné que le Maroc étant conscient de ces contraintes, demeure convaincu que la Libye et les Libyens sont capables de les transcender, grâce à la volonté et au dialogue serein et faisant prévaloir les intérêts de la Libye.

Le Royaume ne dispose pas d’une baguette magique mais il est mu par une volonté sincère, conformément aux Hautes Instructions royales, d’encourager le dialogue et la négociation entre les Libyens pour parvenir à des consensus en vue d’aplanir ces obstacles, a ajouté Nasser Bourita.

Le ministre marocain a, par ailleurs, indiqué avoir évoqué avec le vice-président du conseil présidentiel libyen, la question de la réconciliation nationale, soulignant que le Maroc, qui a mené un processus exemplaire dans ce domaine à travers l’Instance Équité et Réconciliation, est disposé à partager son expérience et à accompagner la Libye dans ce domaine.

Outre le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs notamment celui de l’agriculture, les deux responsables ont également abordé la tenue très prochainement d’un forum d’affaires maroco-libyen, ainsi que la réunion de la commission consulaire conjointe pour l’examen des questions intéressant les communautés libyenne au Maroc et marocaine en Libye.