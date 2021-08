Maroc-Sahara : La Sierra Leone a ouvert officiellement ce lundi, son consulat général Dakhla

Après l’inauguration jeudi dernier de son ambassade à Rabat, la Sierra Leone a ouvert officiellement ce lundi, un consulat général à Dakhla à l’extrême sud-ouest du Sahara Marocain.

La cérémonie d’inauguration a été présidée du côté sierra-léonais, par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, David Francis et du côté marocain, par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli.

Au cours de la cérémonie inaugurale, la diplomate Mme Zainab Candy, a été installée dans ses fonctions de consule générale de son pays à Dakhla, par l’ambassadeur de la République de Sierra Leone à Rabat, M. Atumanni Dainkeh.

Cette cérémonie s’est déroulée au siège du consulat de ce pays africain, en présence du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, M. Lamine Benomar et de l’ambassadeur, directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale, M. Mohamed Mitqal.

Pour rappel, jeudi 26 août, le Chef de la diplomatie sierra-léonaise, David Francis avait procédé en compagnie de son homologue marocain, Nasser Bourita, à l’inauguration à Rabat, de l’ambassade de la Sierra Leone au Maroc.

Pour la Sierra Leone, “le Sahara est un territoire sous la souveraineté du Maroc”, avait affirmé David Francis lors d’un point de presse tenu conjointement avec son homologue marocain.

Avec l’ouverture d’un consulat général de la Sierra-leone à Dakhla, « il s’agit de la 25ème représentation consulaire à être ouverte dans les provinces du sud du Maroc ces derniers mois », a souligné Nasser Bourita, expliquant que «cela atteste du soutien continu au niveau international, notamment sur le plan africain, à la marocanité du Sahara».