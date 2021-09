Nigeria : Plus de 70 lycéens enlevés par des hommes armés

Des hommes armés ont kidnappé, mercredi 1er septembre, plus de 73 élèves d’un lycée, dans l’Etat de Zamfara situé au nord-ouest du Nigeria, selon la police locale.

«L’enlèvement a eu lieu après l’invasion de l’école par un grand nombre de bandits armés», explique dans un communiqué, le porte-parole de la police de l’Etat de Zamfara. La police et l’armée se seraient déjà lancées à la trousse des kidnappeurs pour tenter de libérer les enfants enlevés.

Les enlèvements dans les établissements scolaires se sont multipliés ces derniers mois au Nigeria. D’après plusieurs sources, le nombre d’élèves kidnappés depuis le début de l’année à dépassé les 1.000 enfants et nombreux sont ceux encore détenus par leurs ravisseurs. Les bandes criminelles réclament souvent des rançons aux familles des enfants kidnappés pour leur libération.

Ces incidents constituent un grand défi pour le président Muhammadu Buhari qui avait fait de la lutte contre l’insécurité une des priorités de ces deux mandats. En général, il s’emploie à condamner les actes et enjoindre l’armée à retrouver les personnes enlevées.

Pour bon nombre d’ONG de défense des droits de l’homme et de l’enfant les attaques contre les écoles et les enlèvements d’enfants étant «des crimes de guerre», leurs auteurs doivent être traduits en justice et sévèrement condamnés.