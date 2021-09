Cessation du statut de réfugiés pour les Ivoiriens installés hors de leur pays, à parti du 30 juin 2022 (HCR)

Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et les autorités ivoiriennes ont signé mardi, à l’issue d’une rencontre tenue du 6 au 7 septembre, une déclaration relative à l’application de la clause de cessation du statut pour les réfugiés ivoiriens, qui prendrait effet le 30 juin 2022.

La déclaration a été également paraphée par des ministres du Liberia, du Ghana, de la Guinée, du Togo, du Mali, et de la Mauritanie, pays qui accueillent un grand nombre de réfugiés ivoiriens. Le HCR annoncera officiellement la mesure lors de la 72ᵉ session de son Comité exécutif qui aura lieu à Genève du 4 au 8 octobre 2021.

Nombreux Ivoiriens avaient fui leur pays, surtout lors des deux guerres civiles enregistrées sur le territoire national (2002-2007 et 2011-2012). Mais, pour l’ONU, la situation sociopolitique en Côte d’Ivoire a enregistré des changements importants qui militent pour le retour des enfants du pays. Le processus de réconciliation nationale prônée par les autorités ivoiriennes est plus qu’encourageant.

« Sur la base d’une analyse approfondie de la situation en Côte d’Ivoire, le HCR estime que les circonstances dans lesquelles de nombreux Ivoiriens ont fui leur pays en tant que réfugiés ont cessé d’exister et que beaucoup d’entre eux n’ont plus besoin de protection internationale », a déclaré Raouf Mazou, Haut-Commissaire assistant du HCR pour les opérations.

Selon une enquête réalisée par l’agence onusienne, 60% des réfugiés ivoiriens interrogés souhaitent être rapatriés, tandis que 30% des réfugiés et demandeurs d’asile ivoiriens en Afrique de l’Ouest et du Centre se disent indécis, et 10% ont décidé de rester dans leur pays d’accueil où ils ont développé des liens forts.

Le HCR précise que le rapatriement des réfugiés sera volontaire et un statut légal alternatif devrait être accordé à ceux qui choisissent de rester dans leur pays d’asile.

Des milliers d’Ivoiriens seraient déjà revenus volontairement dans leur pays. Actuellement, le HCR organise des convois hebdomadaires de rapatriement de 1.800 réfugiés ivoiriens depuis le Libéria.