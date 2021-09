Le milliardaire Richard Branson projette d’investir dans l’hôtellerie et le kitesurf à Dakhla

Le milliardaire britannique Sir Richard Branson, entrepreneur et fondateur de Virgin Group, s’est rendu récemment à bord de son jet privé, de Marrakech à Dakhla, où il est allée prospecter les opportunités d’investissement particulièrement dans l’hôtellerie et le kitesurf, d’après le portail d’informations régionales Dakhla Spot Online.

A son arrivée à Dakhla, Richard Branson a été reçu par le Wali de la région Dakhla–Oued Ed-Dahab, Lamine Ben Omar dans sa résidence, avant de faire le tour des différents sites de la région de Dakhla-Oued Eddahab en compagnie de ses amis.

Après avoir effectué en 1h30 un «downwind» en kitesurf jusqu’à la dune blanche de la baie de Dakhla, Sir Branson à déclaré «je suis subjugué par Dakhla et sa région et je reviendrai pour faire du kitesurf et certainement investir».

Grand amateur de kitesurf, il est devenu le propriétaire de l’île Necker située dans les îles Vierges anglaises. Parmi ses amis et compagnon de kitesurf, on retrouve notamment l’ancien président des États-Unis, Barack Obama.

Le milliardaire britannique qui est un habitué du Maroc, possède le luxueux hôtel Kasbah Tamadot situé au sud de la ville ocre de Marrakech.