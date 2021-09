Réouverture ce vendredi des frontières entre la Libye et la Tunisie

Fermées depuis plus de deux mois, en raison de la pandémie du Covid-19, les frontières entre la Libye et la Tunisie devraient être rouvertes ce vendredi 17 septembre, selon des déclarations des autorités de Tripoli et de Tunis.

Dans un communiqué de la présidence tunisienne, le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, souligne que le protocole relatif à la réouverture des postes frontaliers avec la Libye «est soumis à révision au regard de l’évolution de la situation sanitaire dans les deux pays, et toute violation de ses exigences peut entraîner un réexamen de la décision» concernant la levée de la mesure de fermeture des frontières. Il a en outre souligné «la nécessité d’un engagement total dans le respect du protocole sanitaire convenu».

Les autorités libyennes et tunisiennes ont du conclure un accord portant sur les détails du protocole sanitaire, avant la reprise du trafic terrestre et aérien entre les deux pays.

Les frontières entre la Tunisie et la Libye avaient été fermées le 08 juillet sur initiative du gouvernement libyen, à cause de la propagation du variant indien en Tunisie, soulevant des critiques de la part des Tunisiens.

Si à la mi-août, Tripoli avait levé la mesure, la Tunisie avait par contre décidé de garder encore le statu quo pour les mêmes raisons liées à la Covid-19.

Le nouveau Premier ministre libyen, Abdulhamid Dbeibeh a dû se rendre à Tunis le 9 septembre dernier pour discuter de la question. C’est à l’issue de sa rencontre avec Kaïs Saïed, qu’un accord de principe a été annoncé sur la mise en place d’un protocole permettant la reprise du trafic «aussi rapidement que possible».