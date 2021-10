Google va investir un milliard de dollars en Afrique

Le géant américain de l’Internet, Google a annoncé hier mercredi, un plan d’investissement d’un milliard de dollars sur cinq ans en Afrique, destiné à plusieurs projets dont l’amélioration de l’accès à Internet.

«Aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer que nous prévoyons d’investir un milliard de dollars en Afrique sur cinq ans. Cette somme couvrira une série d’initiatives, allant de l’amélioration de la connectivité à l’investissement dans les start-up», a déclaré le PDG de Google, Sundar Pichai, à l’occasion de la première édition du Google for Africa organisée en ligne.

Les investissements de Google vont «permettre un accès abordable et élaborer des produits pour chaque type d’utilisateur sur le continent africain, d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, d’aider les entrepreneurs à stimuler l’émergence des technologies de nouvelle génération et de soutenir les organisations à but non lucratif qui s’efforcent d’améliorer les conditions de vie en Afrique», a détaillé Pichai.

Concernant l’accessibilité à Internet, le PDG de Google a reconnu qu’«il y a encore du travail à faire pour rendre l’Internet accessible, abordable et utile pour chaque Africain». D’après la Banque mondiale, moins d’un tiers des 1,3 milliard d’Africains sont actuellement connectés à l’Internet haut débit.

Au chapitre du soutien des startups, une des actions prévues par le géant des technologies est le lancement d’un fonds d’investissement pour l’Afrique de 50 millions de dollars.

Les petites entreprises et les entrepreneurs vont bénéficier d’une allocation de prêts à faible taux d’intérêt dotée d’une enveloppe de 10 millions de dollars.

Google se dit aussi préoccupé par l’amélioration des conditions de vie des populations en Afrique. Pour intervenir dans ce domaine, il passera par des services des ONG qui jouiront d’un soutien financier de 40 millions de dollars afin d’améliorer leur réponse aux besoins des communautés africaines dans le besoin.