Maroc : Le Roi Mohammed VI préside une cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement

Le Roi du Maroc Mohammed VI a présidé ce jeudi 7 octobre au Palais Royal à Fès, la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch, chef du parti «Rassemblement National des Indépendants» (RNI).

Le nouvel exécutif composé de 24 membres, dont 18 ministres et 5 ministres délégués, dont six femmes ministres et une ministre déléguée, en plus du secrétaire général du gouvernement.

Le gouvernement issu des dernières législatives du 8 septembre, est un cabinet formé de jeunes ministres et d’éléments compétents et de nouvelles figures féminines ayant eu droit sept portefeuilles.

Le nouveau cabinet se veut progressiste et prédisposé à s’investir à fond dans une dynamique du développement et du progrès sur tous les plans et dans tous domaines conformément à la volonté du Roi Mohammed VI.

La nouvelle coalition gouvernementale est formé des trois partis ayant glané le plus grand nombre de suffrages aux derniers scrutins à savoir : le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti Authenticité et modernité (PAM) et le parti de l’Istiqlal).

Cette alliance offre au nouveau gouvernement une majorité confortable dans les deux chambres du parlement ce qui confère à l’exécutif une large marge de manœuvre pour mener à bon port son mandat.

Dans la nouvelle composition, le Parti de l’Istiqlal et le PAM ont eu droit chacun à quatre portefeuilles ministériels et les autres départements ont été attribués au RNI, grand vainqueur des élections législatives du 8 septembre dernier.

A signaler enfin, que six ministres et ministres délégués de l’ancien gouvernement ont été, maintenus à leurs postes notamment ceux de l’intérieur, des Affaires étrangères et de la Défense.