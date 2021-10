Le Mali souhaite raffermir sa coopération avec le Maroc

Le Mali se dit prêt à raffermir des liens de coopération dynamique et multiforme avec le Maroc, a déclaré lundi à Rabat, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, saluant l’appui constant et la compréhension par le Royaume du processus de transition au Mali.

Abdoulaye Diop a également réitéré la position constante de son pays en faveur d’une solution politique, juste et durable, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU), au différend autour de la question du Sahara marocain.

S’exprimant lors d’une conférence de presse au terme de son entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop a réaffirmé la position “constante et sans équivoque” du Mali “qui va dans le sens de l’adhésion pleine et entière au processus mené sous l’égide des Nations Unies en vue de trouver une solution politique, pacifique, juste, durable et acceptable” à ce différend régional.

Il a, en outre, assuré que le Mali n’entreprendra rien qui soit contre les intérêts du Maroc au sujet de cette question.

Le ministre malien a remis, à cette occasion, à Bourita un message écrit du président de la transition du Mali, Assimi Goïta, au Roi Mohammed VI.