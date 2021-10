Les Emirats Arabes Unis annoncent un milliard de dollars d’investissement en RDC

Le Prince héritier d’Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, a fait état dimanche, de la «mise à la disposition immédiate» d’un milliard de dollars d’investissements en République démocratique du Congo (RDC), à l’issue d’une visite officielle du président congolais, Félix Tshisekedi à Abou Dhabi.

Lundi, la présidence congolaise a fait la même annonce, se félicitant de l’«intérêt manifeste de la part des deux parties (…) constaté dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays qui entendent créer un partenariat gagnant-gagnant », indique un communiqué de Kinshasa.

Au niveau sécuritaire, les Emirats ont fait un don de 30 véhicules militaires blindés tactiques à la RDC et manifesté « la ferme volonté d’aider la RDC dans la lutte contre le terrorisme à l’Est», ajoute la même source.

L’Est de la RDC fait, en effet, face à des attaques régulières et meurtrières menées contre des civils par des groupes armés. Le week-end dernier, le mouvement ADF a lancé des assauts dans plusieurs villages de cette partie du pays, soldés par plus de dix morts et des enlèvements de certains habitants.

Au cours de son séjour de trois jours à Abu Dhabi, Félix Tshisekedi a échangé avec Mohammed Ben Zayed Al Nahyane autour de la coopération bilatérale touchant différents domaines (infrastructures, énergie, santé, mines, sécurité et défense).

Le président congolais devrait se rendre à nouveau aux Emirats pour pendre part à la sixième édition du Global Business Forum (GBF) Africa qui sera organisé en marge de l’Expo 2020 Dubaï (13 au 14 octobre) par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dubaï en partenariat avec l’Expo 2020 Dubaï, sous le thème «Transformation à travers le Commerce».

Plusieurs accords seront signés à cette occasion, entre la RDC et les Emirats Arabes Unis, d’après la cellule de communication de la présidence congolaise.