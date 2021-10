Le Nigeria annonce la mort du leader de l’Iswap

Le chef de la branche ouest-africaine du groupe Etat islamique (Iswap), Abu Musab al-Barnawi, est mort, a informé ce jeudi l’armée nigériane.

« Je peux affirmer avec certitude qu’al-Barnawi est mort », a déclaré à la presse le chef d’état-major, le général Lucky Irabor, sans donner de précisions sur les circonstances de son décès.

Ancien porte-parole du groupe jihadiste nigérian Boko Haram, Barnawi avait fait défection en 2013, en raison des divergences avec le leader du mouvement, Abubakar Shekau mort au début de cette année.

L’Iswap qui est né en 2016 d’une scission avec Boko Haram, est actuellement considéré comme le groupe djihadiste le plus puissant du Nigeria, multipliant les attaques meurtrières contre les civils et l’armée nigériane.

Sous la direction de Barnawi, le mouvement a intensifié, ces dernières années, sa force de frappe, non seulement au Nigeria, mais également dans d’autres pays voisins, comme le Cameroun et le Tchad en Afrique centrale, ainsi que le Burkina Faso, le Niger et le Mali dans la sous-région ouest-africaine.

Depuis la création en 2009 dans le nord-est du Nigeria, Boko Haram a mené des attaques ayant occasionné la mort de près de 36 .00 personnes, et le déplacement forcé d’environ deux millions d’habitants qui ont fui leurs foyers pour se réfugier ailleurs.