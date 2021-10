Le gouvernement nigérien adopte un deuxième projet de loi rectificatif du budget d’Etat 2021

Le gouvernement nigérien a procédé, ce jeudi 14 octobre, lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat Mohamed Bazoum, un projet de loi portant une deuxième rectification de la loi des finances pour l’année budgétaire 2021.

« Le budget général de l’Etat au titre de l’année 2021, après la deuxième rectification, passe d’un montant de 2.826,09 milliards à 2.883,72 milliards francs CFA en recettes et en dépenses, soit une augmentation de 57,63 milliards de FCFA, correspondant à 2,0% », informe le communiqué publié à l’issue du Conseil.

Le texte a d’abord précisé que « le budget général de l’Etat, au titre de l’année 2021, consacré par la loi n° 2020-67 du 10 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année budgétaire 2021, a été arrêté initialement en recettes et en dépenses à un montant de 2.644,55 milliards de francs CFA ».

Une première rectification avait porté ce montant, en recettes et en dépenses à 2.826,09 milliards de francs CFA, « compte tenu de l’installation des nouvelles autorités issues des élections 2020 et 2021 ainsi que des appuis additionnels des partenaires techniques et financiers ».

Le gouvernement explique que « la poursuite de la coopération financière avec les partenaires techniques et financiers a permis d’obtenir des financements nouveaux qui rendent nécessaire une 2ème rectification de la loi de finances initiale objet du présent collectif budgétaire ». Le projet de loi sera soumis à l’Assemblée Nationale pour approbation.