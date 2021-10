PPA-Ci : Simone Gbagbo refuse d’intégrer le Conseil stratégique et politique du parti de son ex-époux

Le président du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo a dévoilé lors d’un point presse tenu le lundi 25 octobre à Abidjan, la liste des membres des organes de direction de ce nouveau parti récemment créé.

Parmi eux, plusieurs cadres historiques du Front Populaire Ivoirien (FPI), l’ancienne formation politique de Gbagbo, dirigée par l’ancien ministre Pascal Affi N’Guessan.

Le professeur Hubert Oulaye a été désigné président du conseil exécutif composé de 17 membres qui devraient assister le président dans les réflexions stratégiques et politiques. L’ancien ministre Assoa Adou dirigera le conseil stratégique et politique (CSP) du PPA-CI. Le secrétariat général du parti sera assuré par Damana Pickass.

Sans surprise, le nom de Simone Gbagbo, l’ancienne première dame, n’a pas été cité. D’après la presse locale, l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo lui aurait demandé d’intégrer le CSP, mais elle a décliné cette invitation, au grand regret de son ex-époux.

Simone s’était déjà abstenue de faire partie du groupe de réflexion élargi mis en place pour l’organisation du congrès constitutif du PPA-CI, expliquant qu’elle n’était ni avisée ni consultée auparavant.

Laurent et Simone Gbagbo sont en procédure de divorce. Le divorce au niveau politique prend aussi de plus en plus place.