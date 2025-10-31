Un accord général de coopération entre la France et le Liberia a été signé, jeudi 30 octobre à Paris, par la déléguée française auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, Eleonore Caroit et la ministre des Affaires étrangères libérienne, Sara Beysolow Nyanti, indique un communiqué du Quai d’Orsay.

Éléonore Caroit a reçu la cheffe de la diplomatie libérienne à l’occasion de la visite officielle du Président du Liberia, Joseph Nyumah Boakai dans la capitale française.

L’accord paraphé à l’issue des entretiens des deux responsables, porte sur la consolidation du partenariat bilatéral autour de projets d’intérêt commun dans les domaines de l’agriculture, du climat, de la biodiversité, des énergies renouvelables, des mines, de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de l’eau et de l’assainissement, du sport et de la jeunesse.

Durant leur entretien en tête-à-tête, les deux personnalités ont mis en avant la qualité des relations entre la France et le Liberia qui siègera au Conseil de sécurité des Nations unies à partir de janvier 2026, et exprimé leur convergence de vues sur les questions internationales et l’attachement des deux pays à la paix, au multilatéralisme, à la démocratie, ajoute le communiqué.

Le sommet « Africa Forward : partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance », qui sera organisé conjointement par la France et le Kenya, les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi, a été également évoqué.

Les ministres Caroit et Nyanti ont enfin salué l’activité de l’Alliance française de Monrovia, rouverte depuis 2021. Cette Alliance accompagne le développement de projets culturels et dispense un enseignement du français au Liberia. La France a réitéré, à cet égard, son plein soutien à la candidature du Liberia auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Le Quai d’Orsay annonce par ailleurs, la décision des deux parties de poursuivre les échanges en vue de la mise en œuvre de l’accord de coopération signé jeudi et de l’approfondissement des relations d’amitié entre les deux pays.