Le Premier ministre des Pays-Bas, Dick Schoof, a annoncé, dimanche 02 novembre, au président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, la remise prochaine à l’Egypte d’une tête en pierre de la dynastie du roi Thutmose III, une pièce historique saisie lors d’une foire d’art, indique un communiqué publié sur le site du ministère néerlandais de l’Education et de la Culture.

La statue, datant de l’époque des pharaons, vieille d’environ 3.500 ans, avait été volée et exportée illégalement d’Egypte, puis intégrée au commerce international avant d’être finalement interceptée au salon mondial des beaux-arts, des antiquités et du design (TEFAF) de Maastricht 2022, explique le texte.

Toujours d’après le communiqué, c’est suite à un signalement anonyme concernant l’origine illégale de l’objet, que le marchand avait restitué volontairement la sculpture aux autorités néerlandaises. La police et l’Inspection générale du patrimoine avaient enquêté sur la provenance de la tête pour conclure finalement qu’elle avait été obtenue par pillage et exportée illégalement de l’Egypte.

Les Pays-Bas, qui disent lutter activement contre le trafic de biens culturels volés, tant au niveau national qu’international, se sont ainsi engagés à restituer la sculpture qui revêt une importance capitale pour l’identité égyptienne.

Amsterdam appuie son engagement sur la Convention de l’UNESCO de 1970, qui vise à prévenir l’exportation illicite de biens culturels et à restituer le patrimoine exporté illégalement.

L’Inspection générale de l’information et du patrimoine, qui relève du ministère néerlandais de l’Education et de la Culture, devrait remettre la statue à l’ambassadeur d’Egypte aux Pays-Bas d’ici la fin de cette année.

Le Premier ministre néerlandais a pris part, samedi 1er novembre au Caire, à l’inauguration officielle du Grand Musée Egyptien (GEM), le plus grand musée au monde, avant de rencontrer, le lendemain, le président égyptien Sissi, avec qui il a évoqué les relations bilatérales dans leur ensemble, dont les relations culturelles.