La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adressé, dimanche dans un communiqué, un message de félicitations au peuple de la Côte d’Ivoire pour le déroulement pacifique de l’élection du Président de la République qui a eu lieu le 25 octobre dernier.

L’organisation sous-régionale qui a déployé près de 200 observateurs à travers ce pays ouest-africain, lors de l’élection présidentielle, évoque une « atmosphère sereine et apaisée » qui a largement été observée dans le pays et qui « témoigne de la maturité et du patriotisme du peuple et de la classe politique, ainsi que de l’efficacité des institutions républicaines de Côte d’Ivoire ».

Dans l’attente de la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, elle a appelé toutes les parties à respecter la loi et à régler tout différend par les voies légales.

Par ailleurs, la communauté ouest-africaine a exhorté le peuple ivoirien à maintenir ce même esprit de patriotisme et de respect de la loi en toutes circonstances, y compris lors des prochaines élections législatives.

La CEDEAO, qui considère la Côte d’Ivoire comme un pilier de stabilité et un moteur de développement dans la sous-région, a réitéré sa détermination à préserver la paix et la sécurité dans ce pays et dans l’espace ouest-africaine, et à continuer de soutenir tous les efforts visant à renforcer la démocratie et l’Etat de droit.

Pour rappel, d’après les résultats provisoires communiqués par la Commission électorale indépendante (CEI), le président sortant, Alassane Ouattara a remporté le scrutin avec 89,77% des voix, et devrait rester au pouvoir pour un quatrième mandat.

Sans surprise, le pays s’attend à ce que le Conseil constitutionnel confirme ces résultats, le 7 novembre prochain, au grand dam d’une partie de l’opposition qui a carrément rejeté les résultats de cette élection.