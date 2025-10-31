La troisième édition du Biashara Africa, un forum de commerce et d’investissement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), se tiendra du 3 au 5 novembre au Palais des congrès de Lomé, la capitale du Togo, pays qui dit faire partie des Etats les plus engagés dans la mise en œuvre de cette zone économique régionale.

Organisé par le secrétariat de la ZLECAf en collaboration avec le gouvernement togolais, l’évènement accueillera des décideurs publics, opérateurs économiques, investisseurs et acteurs du secteur privé africain, lesquels échangeront sur les défis et opportunités liés à la mise en œuvre effective de la ZLECAf.

Un communiqué officiel du Togo explique que le forum servira de plateforme de partage d’expériences et de promotion des échanges intra-africains et mettra un accent particulier sur le développement des chaînes de valeur régionales et continentales, la connectivité logistique et la diversification des partenariats économiques entre les pays membres de l’Union africaine.

Biashara Africa 2025 comprendra des sessions plénières de haut niveau, des ateliers thématiques et des rencontres B2B destinées à stimuler la coopération entre les secteurs public et privé.

Le Togo compte faire de l’évènement une vitrine pour valoriser ses atouts, attirer de nouveaux investissements et renforcer la compétitivité de ses entreprises sur le marché continental.

« Nous sommes reconnaissants que le Togo ait accepté d’abriter cette rencontre d’envergure », avait indiqué en août dernier le SG de la ZLECAF, Wamkele Mene, à l’issue d’une visite de travail au Togo, destinée à évaluer l’offre du gouvernement togolais pour accueillir la troisième édition du Biashara Afrika.

Ce forum fait partie des programmes déployés par la ZLECAf pour favoriser la transformation économique et dynamiser le commerce intra-africain. L’édition 2024 était accueillie par Kigali, la capitale du Rwanda, du 9 au 11 octobre, sous le thème « Oser inventer l’avenir de la ZLECAf ».