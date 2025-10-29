Le Paraguay a annoncé par la voix de son ministre des affaires étrangères, Rubén Darío Ramírez, sa décision d’ouvrir prochainement un consulat général à Dakhla et ce après avoir reconnu officiellement la souveraineté du Maroc sur son Sahara Occidental, le 22 septembre dernier à New York, en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies.

L’annonce de cette décision a été faite par le Chef de la diplomatie paraguayenne qui effectue actuellement une visite officielle au Maroc, au terme de son entretien ce mercredi 29 octobre à Rabat, avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Cette visite qui intervient un mois après la reconnaissance par le Paraguay de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, sera suivie par une visite officielle du président Santiago Peña Palacios dans le Royaume, prévue «avant la fin du premier trimestre 2026», a révélé le ministre Rubén Darío Ramírez, précisant que ce déplacement du Chef de l’Etat du Paraguay, devrait «consolider le partenariat stratégique entre les deux pays».

À l’issue de leurs entretiens, les deux ministres ont signé un communiqué conjoint dans lequel les deux pays partagent selon Nasser Bourita, l’ambition de transformer leurs relations bilatérales actuelles en un «partenariat stratégique prometteur», basé sur un «dialogue politique structuré et une coopération multidimensionnelle».

Le chef de la diplomatie marocaine a salué à la même occasion, la décision du Paraguay d’ouvrir prochainement un consulat général à Dakhla, une initiative, a-t-il dit, qui devrait renforcer davantage la coopération bilatérale entre Rabat et Asuncion.

Nasser Bourita a qualifié le Paraguay d’«allié fidèle» du Royaume et réaffirmé l’engagement de Rabat à soutenir le Paraguay dans ses projets de développement menés par le président Santiago Peña Palacios.

De son côté, Rubén Darío Ramírez a affirmé que «pour le Paraguay, le Maroc est un allié stratégique» et exprimé la volonté de son pays de devenir une plateforme d’accès pour les produits marocains vers le marché régional latino-américain «MERCOSUR».

Ce marché commun est une zone de libre-échange qui regroupe le Paraguay, l’Argentine, le Brésil, la Bolivie et l’Uruguay, alors que le Venezuela qui en faisait partie, est suspendu depuis décembre 2016.