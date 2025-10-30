Les Royaumes du Maroc et d’Eswatini ont tenu ce mercredi 29 octobre à Rabat, la session inaugurale de la Commission mixte de coopération, à l’issue de laquelle plusieurs accords de coopération ont été signés, ainsi que la mise au point d’une feuille de route complète pour la coopération couvrant les années 2026 à 2028.

La rencontre a été co-présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue d’Eswatini, Pholile Shakantu.

La feuille de route vise selon un communiqué de la diplomatie eswatinienne, à renforcer la collaboration entre les deux pays dans divers secteurs, y compris l’éducation et la formation, la coopération technique, la promotion économique, le financement international et les échanges diplomatiques.

Les accords de coopération paraphés par les deux parties, concernent l’exemption de visa pour les passeports de service et les passeports diplomatiques ; la coopération dans la formation diplomatique ; la coopération entre les ministères de la Justice ; la coopération des jeunes ; la coopération touristique ; ainsi que l’engagement du gouvernement marocain à soutenir le développement de l’Eswatini dans divers domaines.

De son côté, la diplomatie marocaine a affirmé, dans un communiqué, que la Commission mixte traduit une volonté commune de renforcer et d’approfondir les liens d’amitié et de solidarité entre les deux Royaumes.

Les deux ministres, Bourita et Shakantu, ajoute le communiqué, ont affirmé leur volonté de continuer à œuvrer conjointement pour asseoir un partenariat dense et multidimensionnel, qui s’inscrit dans le cadre de la vision partagée par les Chefs d’Etat des deux pays, le Roi Mohammed VI et le Roi Mswati III.

L’Eswatini a salué cette étape importante dans le renforcement des relations bilatérales, soulignant que la coopération bilatérale s’est considérablement approfondie ces dernières années, avec des réunions d’experts tenues à Eswatini en 2023 et 2024 en préparation de cette session marquante.

En marge de la 1ère session de la Commission Mixte, la cheffe de la diplomatie d’Eswatini a rappelé que son pays a ouvert en 2020, un consulat général à Laâyoune, et a réaffirmé son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et au plan d’autonomie en tant que « seule solution crédible, sérieuse et réaliste » au différend régional.