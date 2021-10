La Colombie reconnaît la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud

La Colombie a proclamé ce jeudi, par la voix de sa vice-présidente, ministre des Affaires étrangères, Marta Lucia Ramirez, sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud.

Lors d’un point de presse tenu conjointement à l’issue de leurs entretiens à Rabat, la responsable colombienne, actuellement en visite officielle dans le Royaume, a déclaré avoir informé son homologue marocain, Nasser Bourita, que «des instructions ont été données au nouvel Ambassadeur de la Colombie à Rabat, pour étendre la juridiction consulaire de l’Ambassade de Colombie au Royaume du Maroc sur tout le territoire marocain, incluant le Sahara».

Ce geste fort et courageux de la Colombie a été vivement salué par le Chef de la diplomatie marocaine, à l’issue d’une longue séance de travail tenue avec Marta Lucia Ramirez, tenue au siège du département marocain des Affaires étrangères.

Devant une pléiade de journalistes marocains et étrangers accrédités au Maroc, les deux chefs de la diplomatie Bourita et Ramirez ont également annoncé la mise au point d’un ambitieux programme de coopération bilatérale dans divers domaines.

Les deux pays, ont-ils précisé, ont d’abord décidé d’ouvrir les frontières de part et d’autre aux ressortissants des deux pays en supprimant les visas entre le Maroc et la Colombie. Un document juridique a été signé à cette occasion par Nasser Bourita et Marta Lucia Ramirez.

Ils ont par ailleurs, décidé d’élargir leurs programmes de coopération aux secteurs de l’agriculture, de l’économie, du tourisme, de l’économie sociale et de la migration.

La responsable colombienne poursuivra demain, vendredi 29 octobre, ses entretiens avec des membres du gouvernement marocain, dont le chef de l’Exécutif, Aziz Akhannouch.

A rappeler par ailleurs, que dans leurs interventions cette semaine devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, de nombreux pas africains et ceux membres du Conseil de Coopération du Golfe (Arabie saoudite, Oman, Koweït, Emirats arabes unis, Bahreïn) ont réaffirmé sans équivoque, leur franc soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa proposition d’autonomie comme unique solution à ce différend régional ainsi que leur reconnaissance de la marocanité du Sahara.

Un tel soutien a valu évidement du CCG, des critiques des dirigeants et des médias de l’Algérie qui est le seul pays arabe à reconnaître la chimérique république sahraouie «rasd» qui a été créée de toutes pièces par le régime algérien qui lui apporte un soutien inconditionnel aux plans diplomatique, financier et militaire.